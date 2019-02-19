قائد القوات البحرية يبحث التعاون العسكري

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، أمس، بمكتبه في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019» في قيادة القوات البحرية كلاً على حدة، سنتياجو جوميز وزير التسليح الإسباني، والفريق أول محمد ولد الشيخ رئيس الأركان الموريتاني، وأدميرال جمس مالاوي قائد الأسطول الخامس الأمريكي، والعميد بحري إبراهيم سليمان النعيمات قائد البحرية الأردنية. وتم خلال اللقاءات استعراض أوجه التعاون، ومناقشة عدد من المواضيع العسكرية المشتركة.