حامد بن زايد يحضر حفل استقبال ضيوف «آيدكس»

المصدر: أبوظبي - وام

حضر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي حفل الاستقبال الذي أقيم أمس لرؤساء الوفود وكبار الشخصيات من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة انعقاد فعاليات معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019».

ترحيب

ورحب سموه بضيوف دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً لهم مشاركة ناجحة وموفقة في «آيدكس» وتبادل الأحاديث الودية مع رؤساء الوفود حول أهمية معرض «آيدكس» في تبادل الخبرات والمعلومات في الشؤون الدفاعية والعسكرية وإقامة علاقات الصداقة والتعارف بين مختلف ثقافات الشعوب.

وكرم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان الفرقة الموسيقية الأرمينية على مشاركتها وتميز أدائها.

حضر حفل الاستقبال اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس ونافدكس» وعدد من المسؤولين في اللجنة.