الرميثي يستعرض تعزيز التعاون الدفاعي مع الضيوف

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، بمكتبه في معرض الدفاع الدولي «آيدكس»، كلاً على حدة، جيونغ كيونغدو وزير الدفاع الكوري.

وعبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني التونسي، ولوبومير متنار وزير الدفاع بجمهورية التشيك، والفريق السير جون لوريمر كبير مستشاري الدفاع في الشرق الأوسط البريطاني، والفريق مهندس تييري كارليير مدير مديرية التطوير الدولي في الإدارة العامة للتسليح في فرنسا.

كما استقبل معالي رئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان لقوة دفاع البحرين، والفريق أحمد فايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالجزائر.

علاقات

وجرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون التي تربط بين دولة الإمارات ودول الضيوف خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية، وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة.

كما تم تبادل الأحاديث حول أهمية تنظيم مثل هذه المعارض الدفاعية المتخصصة عالمياً وفي مقدمتها سلسلة معارض الدفاع الدولي «آيدكس».