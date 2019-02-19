هزاع بن زايد يطلع على أحدث الابتكارات بـ«آيدكس 2019»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

قام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، بزيارة الأجنحة المشاركة في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019» الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتفقد سموه عدداً من الأجنحة الوطنية والأجنبية، واطلع على أحدث الابتكارات والمعروضات التي تقدمها الشركات الصناعية في المنظومات العسكرية والدفاعية والتقنيات الحديثة.

وشملت جولة سموه مؤسسة الإمارات للصناعات العسكرية، إذ اطلع سموه على أحدث ما أنتجته المؤسسة وشركاتها المتعددة من معدات وآليات ومدرعات متطورة تعكس نمو الصناعات الوطنية وتقدمها في هذا المجال. كما زار سموه عدداً من الشركات الدولية، وتعرف إلى معروضاتها ومشاريعها وتعاونها وشراكاتها مع الشركات الإماراتية.

وتبادل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الأحاديث الودية مع العارضين وممثلي الشركات حول المشاركة المتزايدة ورغبة الشركات في الوجود، وعرض آخر ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية والأنظمة الأمنية في أحد أهم المعارض العالمية.