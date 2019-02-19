قائد القوات الجوية يلتقي وزير دفاع اليونان ومسؤولين في الجيش الأمريكي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، في مكتبه بمعرض «آيدكس 2019»، أمس، كل على حدة، إيفانجيلوس أبو تسولاكيس.

وزير الدفاع اليوناني، وأوبرت مور، النائب العام للقيادة المساعدة الأمنية في الجيش الأمريكي، وأدميرال جمس مالاوي، قائد الأسطول الخامس الأمريكي، والدكتور والتر جونز، ضابط تنفيذي بشركة نيبو وجيمس نيل بلو رئيس شركة جنرال أوتومكس.

بحث

وتم، خلال اللقاءات، بحث أوجه التعاون الثنائي والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بين دولة الإمارات ودولهم الصديقة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأشاد الضيوف بنجاح معرض «آيدكس»، وما تضمنه من فعاليات متميزة، وأبدوا إعجابهم بالتنظيم وحجم المعروضات التي يتضمنها المعرض.