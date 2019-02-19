قائد القوات البرية يستقبل عدداً من ضيوف «آيدكس»

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية، في مكتبه بمعرض «آيدكس 2019»، كلاً على حدة، الفريق مهندس التسليح تييري كارليبر مدير مديرية التطوير الدولي في الإدارة العامة الفرنسية للتسليح (DGA)، والفريق تشارلز هوبر مدير وكالة التعاون الأمني والدفاعي الأمريكي، وروبرت مور نائب قائد عام قيادة المساعدات الأمنية للجيش الأمريكي.

تم خلال اللقاءات التي حضرها عدد من كبار الضباط، استعراض أوجه التعاون المشترك بين الدول الصديقة، والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.