البواردي يبحث التعاون الدفاعي مع عدد من الدول

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، كلاً على حدة، وزراء دفاع اليونان وصربيا وسلوفاكيا صباح أمس، في مكتبه بمعرض «آيدكس 2019»، فيما التقى معاليه مسؤولين بريطانيين، ووزير الصناعة والتجارة الروسي.

وبحث معالي البواردي وألكسندر فولين وزير الدفاع الصربي علاقات التعاون الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا، وسبل تطويرها خاصة في المجالات الدفاعية بما يخدم المصالح المشتركة.

واستقبل معاليه وزير الدفاع الصربي، بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع

وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول مختلف التطورات والأحداث الدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل معالي محمد البواردي بحضور مطر الظاهري، إيفانجليوس ابوستولاكيس وزير الدفاع اليوناني.

ورحب معاليه - خلال اللقاء - بالضيف وتبادل معه الأحاديث حول علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الإمارات واليونان خاصة فيما يتعلق بالجوانب الدفاعية بما يحقق المصالح المشتركة.

كما استقبل معالي البواردي بحضور مطر الظاهري، بيتر جاجدوش وزير الدفاع السلوفاكي.

وجرى - خلال اللقاء - بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين الإمارات وسلوفاكيا وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة وخاصة التعاون الدفاعي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل معالي البواردي بحضور مطر الظاهري- ستيوارت أندرو وزير المشتريات والدفاع البريطاني وجون لوريمر كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة في المجال الدفاعي.

كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل معالي محمد البواردي، دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، بحضور مطر الظاهري، ورحب معاليه بالوزير الروسي وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين وسبل دعمها وتطويرها من أجل تحقيق المصالح المشتركة.

كما جرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل معالي محمد البواردي بحضور مطر الظاهري، بزرجين نازاروف نائب وزير الدفاع التركماني.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - علاقات التعاون الدفاعي بين الإمارات وتركمانستان وسبل دعمها إلى آفاق أوسع بما يحقق مصالحهما المتبادلة إضافة إلى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاءات عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع والوفود المرافقة للضيوف.