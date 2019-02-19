مطر الظاهري يبحث التعاون مع وزير روماني ونائب وزير الدفاع الأوكراني

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل مطر الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، صباح أمس، في معرض آيدكس 2019، أندريه إيغنات، وزير الدولة رئيس قسم التسليح الروماني.

وجرى، خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية رومانيا، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، خاصة في المجال الدفاعي.

وناقش الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا الرأي ووجهات النظر حولها. كما استقبل مطر الظاهري الفريق إيهور بافلوفسكي، نائب وزير الدفاع الأوكراني. استعرض الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز علاقات التعاون الدفاعي بين الإمارات وأوكرانيا.

كما تم تبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاءين عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع والمرافقين للضيف.