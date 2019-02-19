40 مشروعاً مدرسياً تتنافس في «طاقات شبابية» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

تحت رعاية وحضور الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، يتنافس 40 مشروعاً مدرسياً ابتكارياً ضمن منصة «طاقات شبابية» التي نظمها مركز فتيات رأس الخيمة التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، أمس، في قاعة أماسي، تزامناً مع شهر الابتكار، وتماشياً مع رؤية الدولة في تشجيع وتبني أفكار المبتكرين.

وتوّج الشيخ عبد الملك القاسمي، الطالبة حنان راشد النقبي من مدرسة جلفار للتعليم الثانوي الفائزة بلقب «سفيرة الابتكار 2019» ضمن المسابقة التي طرحها المركز «فكر ابتكر واربح»، وتركز مشروعها الابتكاري على استخلاص الطاقة الشمسية وتخزينها وإعادة توجيهها للدول التي تحتاجها.

وأشارت الطالبة حنان النقبي إلى أن المشروع يهدف إلى استثمار الطاقة النظيفة والاهتمام بالجانب الإنساني للدول التي تغيب عنها الشمس، كما توّج الشيخ عبد الملك مدرسة الظيت للتعليم الثانوي، ومدرسة نورة بنت سلطان للتعليم الثانوي، ومدرسة الغب للتعليم الأساسي، عن مشاريعهم الابتكارية.

وأكدت مروى سيف الشعيبي مديرة مركز فتيات رأس الخيمة، أن منصة «طاقات شبابية» تأتي ضمن أجندة المركز في شهر الابتكار لتوفير منصة متكاملة لعرض المشاريع المدرسية الابتكارية والتعرف إلى ابتكارات 16 مدرسة شاركت في المنصة والتنافس فيما بينهم من خلال 40 مشروعاً ابتكارياً، للفوز بالجوائز، وخصص المركز لجنة تحكيم لتقييم المشاريع المبتكرة.

واستعرضت مدرسة الظيت للتعليم الثانوي بنات في رأس الخيمة مشاريع طالباتها، تحت إشراف شيخة الشرهان وعفرة حمد الغويص وفايزة المري، المشرفات على المشاريع الابتكارية.

ومنها مشروع تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية من خلال ممارسة الشخص لرياضة المشي أو الركض عبر الجهاز وتخزين الطاقة الناتجة عبر بطاريات خاصة واستخدامها في الإنارة المنزلية وشحن الأجهزة الإلكترونية وكبطارية بديلة للمركبات في حال تعطل البطارية الرئيسية للمركبة.

وقدمت الطالبة فاطمة الحمادي من مدرسة الظيت بإشراف نعمة الحبسي معلمة العلوم، مشروعها الابتكاري بإعادة تدوير معلبات المشروبات الغازية المعدنية إلى آلة موسيقية للعزف «بيانو» بهدف إعادة تدوير المخلفات، والمحافظة على البيئة.