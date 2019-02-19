إطلاق «بوابة العقول» الجمعة المقبل

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

كشف حسين الفردان مدير مركز الابتكار في دائرة جمارك دبي رئيس الأفكار العربية وأفكار الإمارات عضو منظمة الأفكار البريطانية، لـ«البيان»، عن عزم جمارك دبي إطلاق «بوابة العقول»، 22 فبراير الجاري، بالتزامن مع أسبوع الابتكار الخاص بالدوائر الحكومية لإمارة دبي، في شهر الابتكار.

وأوضح أن البوابة تعد أول منصة وطنية تجمع المفكرين والمبتكرين والمبدعين والمخترعين وفئات قريبة منها من مختلف أنحاء العالم، تحت مظلة واحدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والدائرة الاقتصادية بدبي.

خدمتان

وبيّن الفردان أن المنصة ستقدم خدمتين مهمتين، الأولى توفير قاعدة بيانات غنية بالعقول المبتكرة سواء من داخل الدولة أو خارجها، بحيث يمكن الاستعانة بها في أي وقت للاستفادة منها في مجالات مختلفة ومتعددة، والثانية تتمثل في طرح التحديات من قبل المؤسسات بهدف إيجاد الحلول لهذه التحديات التي تواجه المؤسسات حالياً ومستقبلاً.

بحيث يتم اختيار تحدٍ ما وإطلاقه عبر المنصة من خلال «هاشتاج» شهري من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليتمكن أعضاء المنصة من إيجاد الحلول المناسبة ومن ثم يتم اختيار أنسبها عبر لجنة مختصة بعد تقييمها آلياً خلال نظام يقيس مدى القبول الذي لقيه الحل.

تسجيل

وأشار إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة أمام الراغبين من هذه الفئات من داخل الدولة وخارجها، للتسجيل في البوابة لمدة ستة أشهر في الفترة ما بين 22 فبراير الجاري وحتى 22 أغسطس المقبل، خلال بوابات التسجيل التي ستتاح عبر الموقع الإلكتروني أو منصات التسجيل الموزعة على مراكز التسوق.

مشيراً إلى أن عملية التسجيل لا تستغرق سوى 15 ثانية، مبيناً أن البوابة الموحدة ستتيح للأعضاء الاطلاع على المعلومات والاستفادة منها مجاناً، وسيتم اختيار صاحب الفكرة الفائزة لتكريمه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

تواصل

ومن ناحية أخرى أوضح الفردان أن «واحة الابتكار» التي أطلقتها جمارك دبي العام الماضي تزامناً مع شهر الابتكار، بهدف جعلها وجهة مفضلة للموظفين تمكنهم من التواصل وتبادل الأفكار ضمن منظومة عمل تفاعلية تدعم الابتكار، ولإثراء تجربة الموظف بطرق حديثة.

وأضاف أن الواحة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة، تستعرض 114 مشروعاً ابتكارياً تم تنفيذها والاستفادة منها في تسهيل حياة المراجعين وتيسير إجراءات العمل في الدائرة، ومن أهمها مشروع الطاولة الذكية، وعربة الكاشف الذكية، ونظام التفتيش عن بعد، وعربة التخليص الجمركي، والغواصة الذكية.

معايير

ولفت إلى أن هناك ابتكارات توفيرية مثل «البيان الجمركي» الذي أسهم في تقليص عدد العاملين الذين كانوا يضطرون لإدخال المعلومات يدوياً، وأسهم في رفع نسبة المدخول المالي بمقدار 52 مليون درهم في عام 2006.

وأشار إلى أن الإدارة ابتكرت 14 معياراً لاعتبار الفكرة المقدمة ابتكاراً، ومن أهم هذه المعايير إمكانية تنفيذ هذه الفكرة على أرض الواقع والتسويق لها، إضافة إلى مدى التطور الذي ستحدثه في الخدمات، وهل ستمثل نقلة نوعية من عدمه.

وقال إن التقديم للجوائز العالمية يتطلب تحقيق 3 معايير فقط، بينما وضعت جمارك دبي 14 معياراً.

تحديات

وبيّن الفردان أن الواحة تعمل على مبدأ تجسيد الأفكار الموجودة في أذهان الموظفين وتبلورها وتصنع منها نموذجاً مجسماً لها، حتى يسهل تنفيذها على أرض الواقع، مشيراً إلى أنه تم طرح 24 ألف فكرة من موظفي جمارك دبي البالغ عددهم 3 آلاف موظف، من خلال نظام الابتكار (SRS) الذي أطلقته الجمارك عام 2000 ثم انتقل لاحقاً في عام 2011 إلى النظام الموحد لحكومة دبي، وبعد ذلك انضم إلى مجلس محمد بن راشد الذكي في عام 2015.

وأكد الفردان أن 54% من نسبة الأفكار المجدية في مجلس محمد بن راشد الذكي كانت من جمارك دبي، كما أنها حصلت على 17 جائزة معظمها عالمية، كما رعت 22 مبادرة إبداعية.