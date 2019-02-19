جولة خاصة لبرنامج «لِمَ؟» في مدارس الظفرة

المصدر: أبوظبي-البيان

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي جولة خاصة من برنامج التوعية العلمية المدرسية «لِمَ؟» في منطقة الظفرة ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار، حيث تم عقد سلسلة من ورش العمل التعليمية في 9 مدارس في منطقة الظفرة وسيتي مول في مدينة زايد.

وقدم فريق برنامج «لم؟» التجارب العلمية التفاعلية التي تركز على الابتكار والإبداع، مثل أجهزة الروبوت الذكية وتحدي الذراع الهيدروليكية والتي تم تقديمها بطريقة مرحة تضمن تجاوب الطلاب والطالبات معها، وذلك كجزء من استراتيجيتها الطموحة لبناء أساس متين ومستدام لمجتمع قائم على العلم والمعرفة.

وحققت ورش العمل التفاعلية الخاصة ببرنامج لِمَ؟، نجاحاً كبيراً في جذب اهتمام الطلاب وإلهامهم، خلال أربع محطات تضمنت مبادئ علم الطيران عرض استعد للإقلاع، وعرض مستقبل الطاقة، وورشة عمل حول استوديو الإذاعة، فيما تضمنت المحطة الأخيرة عرض الكيمياء المشوقة.

كما تمت إعادة تقديم عرض أسرار الفضاء، والذي يعد واحدة من أكثر ورش العمل المفضلة لدى الطلاب ضمن برنامج لم؟، حيث تمكن الطلبة من استكشاف النظام الشمسي عن طريق دخول القبة الفضائية المتنقلة والمصممة خصيصاً للطلبة الصغار.

وقالت فاطمة الزعابي، مدير مشاريع خاصة في دائرة التعليم والمعرفة إن منطقة الظفرة تعد واحدة من الوجهات المفضلة لفريق برنامج لم؟ حيث يمكن رؤية شغف وحماس الطلاب في المشاركة بهذه التجارب التفاعلية العلمية الممتعة.