50 مشاركاً في «نخبة المبتكرات» بالعين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

تُنظم جمعية أصدقاء البيئة ومركز العين لرعاية الموهبة والتميز، صباح غد، معرض نخبة المبتكَرات والذي سيقام في نادي ضباط الشرطة بالعين في تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

بمشاركة 50 مبتكراً يقدمون ابتكاراتهم التي تم ترشيحها من خلال إدارة وأندية الابتكار في المؤسسات التابعين لها، بحث يمثل كل مؤسسة أو مدرسة أو جهة ابتكار واحد فقط، وتم مسبقاً عرض المبتكرات على لجنة مختصة للموافقة على عرضها بالمعرض.

وقال الدكتور إبراهيم علي، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة في حديثه إلى «البيان»: «تتنوّع الابتكارات المقدمة ما بين علمية تتعلق بالروبوتات، واستخدام التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة، وكذلك تقديم مجموعة من الابتكارات التي تعمل على الحفاظ على البيئة».

كما قال أيمن النقيب منسق مركز العين لرعاية الموهبة والتميز ومنسق المعرض: «حرصنا هذا العام على وجود لجنة من المُقيمين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، لتوجيه المبتكرين إلى سبل استثمار مبتكراتهم ودعمهم بما يحقق الفائدة المرجوة من المبتكرات».

وأشارت رانيا محمد مسؤولة فريق التنظيم إلى أن تنظيم المعرض يهدف لتحفيز وتشجيع الابتكار، بما يسهم في تحقيق خطط وأهداف شتى المؤسسات والجهات المجتمعية للوصول إلى الريادة والتميز في كافة النواحي من خلال تجسيد مفاهيم الابتكار.