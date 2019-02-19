120 مشاركاً في تحدي الشركات الناشئة بأم القيوين

المصدر: أم القيوين - البيان

اختتمت مبادرات الشيخ راشد بن سعود المعلا للأعمال، فعالية «تحدي الشركات الناشئة أم القيوين 2019»، والتي أقيمت بدعم من المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، على مدى 54 ساعة خلال فعاليات شهر الابتكار بإمارة أم القيوين.

وشارك أكثر من 120 من رواد الأعمال من مختلف إمارات الدولة، خلال 13 فريق عمل بهدف تأسيس شركات ناشئة، وتنوّعت الأفكار الخاصة بهذه الشركات في مجال تكنولوجيا البلوك تشين، واستخدام الدرون في أعمال المساحة الهندسية وأجهزة استشعار حالة المركبات، والبيئة والأبنية الخضراء والتطبيقات الذكية الخاصة بمرضى الزهايمر، إضافة إلى تطبيقات الواقع المعزز في مجال الشراء عبر الإنترنت.

وشهد الفعالية الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين رئيس مجلس إدارة مبادرات الشيخ راشد بن سعود المعلا للأعمال، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، وعائشة راشد ليتيم عضو المجلس الوطني الاتحادي، وحميد راشد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمستثمرين في مجال الشركات الناشئة التكنولوجية.

وقدم المشاركون ابتكاراتهم للجنة الحكام التي تشكلت من الجهات الداعمة والراعية للفعالية، كما حصلوا على جلسات توجيهية وتدريبية أدارها عدد من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال واستشراف المستقبل.