انطلاق مؤتمر الابتكار في علوم الإنعاش القلبي

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مركز التدريب والتطوير، المؤتمر العلمي السنوي الثاني للابتكار في علوم الإنعاش القلبي، وذلك ضمن فعاليات شهر الابتكار 2019 تحت شعار «ابتكر في الصحة»، بحضور صقر الحميري مدير مركز التدريب والتطوير بالشارقة والمدير التنفيذي للابتكار.

والدكتور عصام حوير رئيس مركز الحوادث والطوارئ في مستشفى القاسمي، والدكتور محمد نصيف مدير التعليم الطبي المستمر في جامعة محمد بن راشد للعلوم الصحية، ومشاركة 18 محاضراً من أبرز خبراء الإنعاش من داخل الدولة وخارجها، و226 مشاركاً من الفنيين والأطباء العاملين في مجال الإنعاش من مختلف مستشفيات الدولة.

وسلط المؤتمر الضوء على مستجدات الابتكار في علوم الإنعاش القلبي، والذي يندرج تحت مظلة المؤشر الوطني الخاص بتخفيض نسبة الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والشرايين. تماشياً مع استراتيجية الوزارة بتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض، وتحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 الرامية إلى تطبيق نظام صحي بمعايير عالمية. وتقديم خدمات صحية مبتكرة، واعتماد أحدث الممارسات العلمية في علوم الإنعاش.

وتناول المحاضرون مجالات عدة من الابتكار في علوم الإنعاش، وخبرة دولة الإمارات في استعمال تقنية الأكسجنة الغشائية خارج الجسم خلال عمليات الإنعاش في مجموعة من المداخلات العلمية، كعلاج الجلطات الدماغية والأمراض ذات الصلة بارتفاع الحرارة والتحديات في إنعاش الأطفال. وصاحب المؤتمر ورشتا عمل متقدمتان في تعليم مهارات الأكسجنة الغشائية خارج الجسم، والتصوير بالموجات فوق الصوتية خلال عمليات الإنعاش.