أحمد المزروعي يعرض 7 ابتكارات عسكرية في آيدكس

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة - دبي - رحاب حلاوة

استعرض المخترع الإماراتي أحمد المزروعي 7 ابتكارات عسكرية على منصته الخاصة في معرض آيدكس، وهي عبارة عن روبوتات عسكرية تحاكي المستقبل والذكاء الاصطناعي والتطورات الخاصة في مجالات التحكم عن بعد، إيماناً منه بأهمية التوجه نحو الابتكارات التي تخاطب المستقبل وتتماشى مع التطور التكنولوجي الهائل الذي يسهم في تطور الحياة البشرية.

وقال المزروعي في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن الإمارات أصبحت مصدرة للابتكارات في الوقت الحالي، ويعد معرض «آيدكس» منصة عالمية تعرض أحدث التقنيات والأسلحة والمركبات العسكرية في العالم، وتتزين بعرض أحدث الاختراعات بأيادٍ إماراتية.

وأوضح المزروعي أنه يحرص سنوياً على المشاركة في ذلك المعرض بأحدث الأجهزة والابتكارات التي تثري الجانب المعرفي وتضيف للمجتمع وتخدم الوطن، وشارك في الدورة الـ14 لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019» بشركته الخاصة التي تعمل في مجال الصناعات والبحث والتطوير، والتمارين العسكرية، لعرض ما وصل إليه من صناعات في قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة.

وأوضح أن من بين المعروضات جهازاً متخصصاً في مسح الأراضي الخطرة والمحظورة ويؤدي مهامه العسكرية بالكشف عن الألغام الأرضية بصورة ذاتية عن طريق التحكم عن بعد، وحتى لو حدث انفجار لا يتأثر به إلا بصورة بسيطة جداً ويعود للعمل مرة أخرى تغيير القطعة المتأثرة بالانفجار، مشيراً إلى أن الشركة تعرض أيضاً غرفة متكاملة للتحكم في جميع الأجهزة عن بعد.

ويمتلك المخترع الإماراتي، مؤسس مجموعة شركات أحمد المزروعي، خبرة كبيرة في مجال الابتكارات والاختراعات العسكرية والدفاعية، وعلى الرغم من أنه تجاوز العقد الرابع حديثاً فإن حصيلة اختراعاته تزيد عن 120 اختراعاً، خاصة في مجالات أنظمة التحكم عن بعد.

وقال المزروعي إن المجموعة تضم ثلاث شركات، هي: أحمد المزروعي للصناعات، وأحمد المزروعي للـ «أر إن دي» وللتطوير، والثالثة شركة «ميادين» المتخصصة في تطوير الأهداف والتدريبات العسكرية، وقد تأسست المجموعة في عام 2013 ولديها خبرة تعود إلى أكثر من 20 سنة في مجالات الروبوت.

وتشارك المجموعة في معرض الدفاع آيدكس 2019 بعرض خبراتها في مجال الذكاء الصناعي والتحكم عن بعد والخاصة بأحدث التقنيات التكنولوجية في العمليات العسكرية ومسح المناطق الخطرة، وقال: نعرض أنظمة تم تصنيعها بالكامل في الدولة وإن الشركة لديها حالياً خط إنتاج لثلاثة منتجات دفاعية اكتسبت ثقة العالم وجميع الوفود التي تزور المعرض حالياً.

منصة للتحكم عن بعد

وتفصيلاً أوضح المزروعي أنه عرض أكبر منصة للتحكم عن بعد ولها مواصفات خاصة لعدم اختراقها أو التشويش عليها، وتحتفظ بالمعلومات بداخلها، ويمكن برمجته للتحكم في أكثر من روبوت ومنحها أوامر مختلفة أو موحدة على حسب مهمة كل روبوت وتقوم تلك المنصة بتبادل المعلومات مع الروبوتات.

وأفاد بأنه عرض روبوتاً عسكرياً تم تصنيعه في دولة الإمارات ويستطيع الدخول للأماكن الوعرة وبه عدة خواص مثل مسح المنطقة والتصوير، ويهدف هذا الروبوت إلى مساعدة الجنود والحفاظ على حياتهم.

وذكر أن الذكاء الاصطناعي حقق قفزات نوعية تتزايد يومياً، وبإدخالها في مجال صناعة الروبوتات، يجعلها تسهم في تغيير شكل العالم وتحسين مستوى الحياة وحل إشكاليات يواجهها البشر.

مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يعد من المحركات الرئيسة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارات، كما أن له دوراً محورياً في تعزيز الناتج المحلي للدولة، ولا سيما في ظل تنوع المنتجات الصناعية، ما جعله يعمل على خط إنتاج كامل لتصنيع الروبوتات وتصديرها للخارج.

روبوت الدفاع

إلى جانب ذلك عرض روبوتاً متخصصاً في إطلاق القذائف على الأعداء، ويهدف لحماية الجنود، ويتميز بتغير اللون حسب البيئة المحيطة، ويعمل بخاصية التحكم عن بعد.

الروبوت الناقل

ولفت إلى أنه ابتكر روبوتاً ناقلاً للمعدات الخفيفة والجنود المصابين، ويهدف لتخفيف حب حمل المعدات على الجنود ودعمهم في مسيرتهم أثناء العمليات القتالية، إلى جانب ذلك أطلق جهازين مبتكرين، أحدهما لتعليم الرماية تحت الماء، والثاني عبارة عن منظومة سلاح يتم تركيبها على أي آلة، فضلاً عن ابتكاره منظومة لحماية الآلات من الانفجار.

وأشار إلى أن المنتج الإماراتي أصبح ينافس بقوة سواء على مستوى المعارض المحلية أو الدولية، وقال إن مشاركته في آيدكس هذا العالم تدفعه للانطلاق إلى العالمية وعرض إنتاج الشركة من مختلف الأنظمة في المعارض العالمية خارج الدولة.

وأكد أن الشركة لديها خطة تطويرية حتى عام 2021 وتركز على التطوير والتحديث المستمر للمنظومات الموجودة حالياً، إلى جانب ابتكار أنظمة جديدة يتم تصنيعها وتطويرها بالكامل داخل دولة الإمارات، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تعد الداعم الرئيس لجميع ابتكاراته واختراعاته.

والمخترع الإماراتي أحمد المزروعي من مواليد 1980، وكان في عمر العشرين أول إماراتي يقوم بصناعة سيارة رباعية، وتوالت اختراعاته بعد ذلك وقام في عام 2005 بتصنيع أول روبوت لسباقات الهجن، وقام بتطويره بعد ذلك، إضافة إلى اختراع أجهزة خاصة بالصيد والقنص وأهداف متحركة للرماية، ونال المزروعي العديد من الجوائز والميداليات الفخرية.