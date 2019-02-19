جناح شرطة دبي يعرّف بمركبة «غيّاث» ونظام «عيون»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

عرضت القيادة العامة لشرطة دبي خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019» مركبة «غيّاث» الخاصة بشرطة دبي ذات الإمكانات التكنولوجية المتقدمة والفريدة على مستوى العالم.

حيث تضم أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وكاميرات مراقبة في الأمام والخلف وعلى جانبي السيارة للتعرف إلى الوجوه والمركبات المطلوبة، إضافة إلى مجموعة من الخدمات المتطورة التي تعزز العمل الشرطي في الجانب الأمني والمروري.

وبحسب النقيب بدر بن قطامي الزعابي في إدارة المباحث الإلكترونية بشرطة دبي، فإن مركبة «غيّاث» لديها مجموعة من الأنظمة الذكية، منها نظام التعرف إلى الوجوه والمركبات، ونظام الحوادث المرورية، ونظام تتبع المركبات المخالفة، كما تضم مجموعة من شاشات العرض الداخلية المرتبطة بالأنظمة الإلكترونية لشرطة دبي.

كما قدم النقيب الزعابي عرضاً عن النظام الأمني الجديد «عيون»، الذي يهدف إلى خلق منظومة أمنية متكاملة باستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمنع الجريمة، والتقليل من وفيات الحوادث المرورية.