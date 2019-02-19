منافسات قوية في تصفيات إسقاط الصحون بمهرجان الوحدات المساندة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

تواصلت أمس فعاليات مهرجان الوحدات المساندة للرماية السابع، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مجمع ميادين الريف للرماية في أبوظبي، والذي يقام هذا العام تحت شعار «عام التسامح»، وشهدت الفعاليات منافسات قوية في تصفيات الدور ربع النهائي في رماية إسقاط الصحون.

وشهد اللواء الركن عبدالله مهير الكتبي، قائد الوحدات المساندة، فعاليات المهرجان، بحضور كبار ضباط وقادة الوحدات المساندة،.

بالإضافة إلى جموع الزوار، إذ واصل المهرجان فعالياته بنجاح منقطع النظير وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني، ثم عرض الموسيقى العسكرية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، تلاه عرض مجموعة الفرسان حاملي علم الدولة وأعلام القوات المسلحة وقيادة الوحدات المساندة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ثم عرض رماية المدفع، حيث تمت الاستعانة بمدفعين متخصصين من طراز إنجليزي للمراسم وواصل نادي أبوظبي للصقارين عروضه الشيقة من خلال عرض الصيد.

إقبال واسع

كما تواصلت فعاليات المعرض المصاحب للمهرجان وقرية التراث والشركات العارضة، في يومه الخامس والتي شهدت إقبالاً واسعاً من زوار المهرجان من مختلف أطياف المجتمع، وخصوصاً كبار المواطنين والشباب والأطفال، في مشهد يجسد أحد أبرز أهداف المهرجان في ربط الماضي والحاضر مع المستقبل، وتعريف النشء بتراثهم.

وقدمت الفرقة الحربية عرضاً فنياً رائعاً، أعقبته أمسية شعرية نسائية على المسرح الكبير بالقرية التراثية بمجمع ميادين الريف أحيتها كل من زينب البلوشي وحمدة المر وبتول آل علي، إذ ألقت كل منهن عدداً من القصائد الشعرية التي حظيت بإعجاب وتصفيق الحضور وخاصة أن الأمسيات الثقافية تعد من الفعاليات الجاذبة للزوار خلال أيام المهرجان.

وتابع اللواء الكتبي، منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة «رماية إسقاط الصحون»، والتي أقيمت في ميدان رماية الصحون 2، إذ يشارك في رماية إسقاط الصحون 32 فريقاً، تم توزيعها على مجموعتين تضم كل مجموعة 16 فريقاً،.

وشهد الدور ربع النهائي من مسابقة رماية إسقاط الصحون منافسة قوية من الفرق الثمانية التي تأهلت إلى هذا الدور، إذ أسفرت النتائج عن تأهل فرق المنهل وسيح البانة والظفرة وجبل جيس إلى دور الأربعة، والذي يقام اليوم، وتراوحت الأزمنة التي سجلتها الفرق خلال المنافسات من 22 إلى 27 ثانية.

وأعرب الرماة المشاركون في فعاليات ومنافسات المسابقات التي يتضمنها مهرجان الوحدات المساندة الرابع للرماية عن فخرهم واعتزازهم بالمشاركة في هذا الحدث السنوي الذي تنظمه قيادة الوحدات المساندة بالقوات المسلحة.

وأعرب الشاعر محمد المر بالعبد عن فخره بالتواجد والمشاركة في مهرجان الوحدات المساندة للرماية 2019، مؤكداً أن المهرجان يمثل جزءاً مهماً من صور التفاعل الاجتماعي، حيث يجمع المهرجان الماضي بالحاضر، ويجسد عبق التاريخ الإماراتي الذي غرسه باني ومؤسس الدولة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحثه على أهمية المحافظة على هويتنا التاريخية ونقلها للأجيال المقبلة.

نهج

يحمل المهرجان هذا العام شعار «عام التسامح» سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه،.

والذي أكد قيم ومبادئ التسامح، وتأكيداً لما تحظى به الإمارات من مجتمع آمن ومتسامح يعمل فيه الجميع في سبيل تحقيق الخير للجميع دونما تفرقة وتمييز، كون الإمارات نموذجاً رائداً للتعايش والسلام تفتخر به أمام العالم. ويستقطب المهرجان من انطلاقته وحتى الآن عدداً كبيراً من الزوار.