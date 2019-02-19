«حوارات القيادة الحكومية» تستعرض سبل تحقيق الريادة في الطاقة النووية السلمية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استضافت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية جلسة خاصة مع خريجي برنامج قيادات حكومة الإمارات، وذلك في مقرها الرئيسي بأبوظبي، بهدف تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين القيادات في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وذلك ضمن سلسلة حوارات القيادة الحكومية التي ينظمها برنامج قيادات حكومة الإمارات في مكتب رئاسة الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

واستعرض المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية خلال الجلسة التي عُقدت تحت عنوان «الريادة في الطاقة النووية.. قدرات وقيادات»، آخر مستجدات البرنامج النووي السلمي الإماراتي، ومدى مساهمة البرنامج في دعم النمو الاقتصادي والازدهار المستقبلي لدولة الإمارات.

فضلاً عن تجربته الخاصة في قيادة المؤسسة خلال مراحل تطوير البرنامج، مسلطاً الضوء على مستجدات العمليات الإنشائية في مشروع محطات براكة للطاقة النووية، الأول من نوعه في العالم العربي، والتقدم المهم الذي تحقق مع وصول نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع إلى أكثر من 91%.

وتحدث الحمادي خلال الجلسة عن الدور المحوري للبرنامج النووي السلمي الإماراتي ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية في دعم أهداف خطة أبوظبي و«مئوية الإمارات 2071» الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وبناء اقتصاد مبني على المعرفة، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة من خلال توفير فرص عمل مجزية للمواطنين الإماراتيين، فضلاً عن تطوير جيل جديد من الكفاءات الإماراتية لقيادة قطاع الطاقة النووية السلمية في المستقبل.