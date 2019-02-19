رؤساء تحرير الصحف المحلية يناقشون مقترحات دعم مبادرة عام التسامح

المصدر: الشارقة ـ وام

عقد رؤساء تحرير الصحف المحلية في الدولة اجتماعاً تنسيقياً في مقر صحيفة الخليج بالشارقة تم خلاله بحث الدور المهم الذي تضطلع به وسائل الإعلام المحلية خلال «عام التسامح» ومناقشة عدد من المقترحات التي تدعم هذه المبادرة الوطنية المهمة، بالإضافة إلى عدد من الأحداث والفعاليات التي تستضيفها الدولة خلال العام الجاري وتوفير التغطية الإعلامية اللازمة لها لتحقيق أهدافها بالشكل الأمثل.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين مختلف الصحف المحلية والاستفادة من التجارب المختلفة لها بما يعزز دور الإعلام الوطني في تسليط الضوء على الإنجازات الملموسة للدولة في مختلف المجالات وإبراز مكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام»، وخالد عبدالله تريم رئيس مجلس إدارة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر رئيس تحرير صحيفة «الخليج»، ومنى بو سمرة رئيس التحرير المسؤول لصحيفة «البيان» وسامي الريامي رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، ورائد برقاوي رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «الخليج».

وحمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد»، ومحمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة «الرؤية»، وعبدالحميد أحمد رئيس تحرير صحيفة «جلف نيوز».

ومينا العريبي رئيس تحرير صحيفة «ذا ناشونال»، ومصطفى الزرعوني مدير تحرير صحيفة «خليج تايمز» ومحمود حسونة مدير تحرير صحيفة «الخليج» ومحمد المزعل مدير تحرير صحيفة «جلف نيوز»، وعبدالله عبدالكريم مدير التغطية الإعلامية في وكالة أنباء الإمارات «وام».

تعزيز التعاون

وكان الاجتماع قد استهل بكلمة ألقاها رائد برقاوي رحب خلالها بالمشاركين، متمنياً لهم التوفيق والخروج بما ننشده من تعزيز آليات التعاون خلال «عام التسامح» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

من جانبه توجّه محمد جلال الريسي بخالص الشكر والتقدير إلى صحيفة «الخليج» على استضافتها هذا الاجتماع الذي جاء في وقته لبحث مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ قيمة التسامح.. مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام المحلية للمساهمة جميعاً في إبراز إنجازات الدولة محلياً وخارجياً بما يتناسب مع مكانتها الإقليمية والعالمية.

وناقش الاجتماع عدداً من الأحداث والفعاليات التي تستضيفها الدولة خلال العام الجاري وسبل توفير الدعم الإعلامي اللازم لها من أجل تحقيق أهدافها على الوجه الأمثل.. كما بحث عدداً من المقترحات الخاصة بجمعية الصحفيين.