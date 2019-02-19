تعاون بين «ليوناردو» و«إنترناشيونال جولدن جروب»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة «ليوناردو دي آر إس»، عن إبرام توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة إنترناشيونال جولدن جروب «آي جي جي» المتخصصة في مجال استيراد وتصدير المنتجات العسكرية الإماراتية، وذلك لدعم مشاريع القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد بيل جويان، نائب الرئيس والمدير العام، أن شركة «ليوناردو دي آر إس» ستقوم بإنشاء مركز متطور بمجمع «آي جي جي» الصناعي لتوفير الدعم الفني والتقني للقوات العسكرية الإماراتية، وتشمل توظيف وتدريب المواطنين الإماراتيين لشغل مناصب في قطاع التصنيع التكنولوجي.

وتعد شركة «ليوناردو دي آر إس» الرائدة في مجال الابتكار التكنولوجي والمورد الرئيس للمنتجات والخدمات المتكاملة بالولايات المتحدة الأمريكية في المجال العسكري من أهم شركاء «أي جي جي» ومقرها أبوظبي.

وقال بأن التعاون سيشمل دمج أنظمة الاتصالات المتقدمة لدعم العديد من مشاريع C4I التكتيكية وأنظمة تزويد الطاقة للمركبات القتالية على متن الناقلة الحربية بما يصل إلى 120kw (120 كيلو-وات) من الطاقة الكهربائية المتنقلة التي تغذي الأنظمة المعقدة، التي تعمل بأنظمة C4ISR، إضافة إلى الرادارات وغيرها من الأجهزة الاستطلاعية.

وأبدى جويان استعداد الشركة لدعم القوات المسلحة الإماراتية بكل المتطلبات التكنولوجية وعقد شراكات مع أحد أهم شركائها المحليين، «إنترناشيونال جولدن جروب».

وقال بأن «النمو الأخير الذي حظيت به شركة ليوناردو مع دولة الإمارات يؤكد مدى تجذر العلاقات التجارية والاستراتيجية بين الجانبين، وحرصهم على المشاركة في تحقيق رؤية دولة الإمارات 2021».