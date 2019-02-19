بلدية الظفرة تطلق برنامجاً صوتياً ومرئياً

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت بلدية منطقة الظفرة ممثلة بقطاع تخطيط المدن والتراخيص وإدارة التخطيط والتكنولوجيا، عدداً من الخدمات الإلكترونية لتطوير مستوى الخدمات، وتقديمها بصورة أسرع وأفضل للمتعاملين.

حيث تم إطلاق برنامج «webex» وهو برنامج تواصل صوتي ومرئي ضمن نطاق الشبكة مخصص لخدمات البلدية، بهدف تسهيل تواصل البلدية مع المقاولين والشركات الاستشارية ضمن اتصال آمن ومتوافق مع معايير أمن المعلومات، ويسمح بسهولة التواصل وإنجاز الأعمال دون تكبد عناء الحضور لمراكز الخدمة من أبوظبي والأماكن البعيدة حسب ما يتطلب من إجراءات لإنجاز مهامهم، مشيرة إلى أن البرنامج يأتي انطلاقاً من توجيهات الحكومة الرشيدة نحو التحول الإلكتروني .