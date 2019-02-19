«كراكا» السويدية تطلق أول طوافة تعمل بالطاقة الكهربائية

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك «كراكا» السويدية في معرضي آيدكس ونافدكس 2019 بأول طوافة مطاطية كهربائية، وقالت الشركة إنها ستعمل على تزويد إحدى وحدات القوات الخاصة الأوروبية بالطوافات القابلة للنفخ، وقد طلبت تلك الوحدة من الشركة تزويد هذه الطوافات بمحرك نفاث، ومن هنا جاءت فكرة الطوافات المطاطية الكهربائية.

ويتم تزويد الطوافة بالطاقة من خلال بطارية ليثيوم، ولها القدرة على نقل حمولة تزن 500 كغم، وتصل سرعتها إلى 15 عقدة، ويمكن طيها مع محركها على شكل مغلف صغير نسبياً يمكن وضعه في كوة معظم الغواصات.

كما تتميز هذه الغواصات بقابليتها للنزول تحت الماء لعمق يصل إلى 10 أمتار، وبإمكانية رميها من المروحيات المحلقة فوق سطح الماء، ويمكن أيضاً أن يحملها المظليون برفقتهم أثناء القفز من الطائرة.

ويمكن نفخ الطوافات الجديدة بسهولة من خلال نظم نفخ CO2 الأوتوماتيكية، بمدى يتراوح ما بين 30-60 دقيقة حسب السرعة والحمولة، وبطاريتها قابلة للاستبدال. كما يمكن فصل المحرك عن الطوافة، بحيث يتمكن شخصان فقط من حملها (غير منفوخة) خلال المضائق، وتتوفر بسعة راكبين أو 4 ركاب.