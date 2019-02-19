«فلويدا إنجينيرينغ سيرفيسس» تعرض أحدث الرادارات المحمولة

المصدر: أبوظبي - البيان

تُشارك «فلويدا إنجينيرينغ سيرفيسس»، الشركة المتخصصة في ابتكار أنظمة الرادار المتطوّرة وتصميم وتطوير الأمن السيبراني باستخدام أحدث الأنظمة والأدوات التقنية الحديثة في المعرض تحت مظلّة جنوب أفريقيا في آيدكس 2019.

رادار

وتعرض الشركة في جناحها رادار (SRSR) أحدث منتجاتها المُبتكرة من الرادارات المحمولة التي تمتلك خصائص أداء معينة تجعلها غير قابلة للاكتشاف تقريباً بواسطة مستقبلات الاعتراضات.

ويتميّز الرادار الجديد بأنه منخفض الطاقة، خفيف ومثالي للمراقبة قصيرة المدى الأرضي، حيث يُمكن استخدامه لمسح القطاع مع معدل تحديث للأشكال، فضلاً عن واجهة الأوامر والتحكّم عبر الشبكات السلكية واللاسلكية. وقد أكدت هذه الميزات تنوّعها، مما يسمح باستخدامها عبر تطبيقات متنوعة للكشف عن التهديدات المحتملة.

قدرة

ويحتوي رادار SRSR المحمول على مدى قدرة للكشف تبلغ 10 كم للبشر و20 كم للمركبات والدبابات.