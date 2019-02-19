7.6 ملايين درهم مساعدات «الهلال الأحمر» في العين 2018

المصدر: العين ــ جميلة إسماعيل

كشف تقرير خاص عن جهود فرع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة العين حصلت «البيان» على نسخة منه، عن أن إجمالي قيمة المساعدات التي قدمها الفرع خلال 2018 بلغت ما يقارب 7.6 ملايين درهم، حيث بلغت المساعدات الإنسانية 4760875 درهماً، واستفاد منها 441 أسرة مواطنة، و635 أسرة مقيمة، كما بلغ إجمالي قيمة المساعدات الطبية في العام الماضي 2832034 درهماً.

وقال سالم الريس العامري مدير هيئة الهلال الأحمر فرع منطقة العين: «يسعى الفرع بالتعاون مع متطوعي الهلال الأحمر في العين للوصول إلى قطاع عريض الشرائح، وتقديم العون والمساعدة لهم حيثما كانوا، وتوفير احتياجاتهم الضرورية مادياً ومعنوياً». مُنوهاً بأن التنوّع في مجالات العمل الإنساني الذي تقدمه الهيئة يتم وفق خطط وبرامج تغطي مختلف الحالات المستحقة للمساعدة الإنسانية داخل الدولة وخارجها.

وأضاف العامري: «نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة العين عدداً من برامج المساعدات الإنسانية، والأنشطة المجتمعية والمبادرات التي استهدفت الحالات الإنسانية المسجلة بالفرع، وذلك تفعيلاً لمبادرات عام زايد». وأردف: «سنظل دائماً وأبداً نستذكر درر الكلام التي وجهها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في لقاء سابق مع وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي؛ بأن الأعمال الخيرية والإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات هي ركن أساسي ومنهج أصيل وثابت في سياسة الدولة الخارجية، التي لها سجل حافل من المبادرات الخيرية والإغاثية منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأن الهلال الأحمر يجسّد هذا المنهج بصورة واقعية في برامجه وأعماله وخدماته». وأكد العامري، أن «عام التسامح» سيحفل أيضاً ببرامج سيطلقها الفرع، من شأنها أن تؤكد على الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة.