شرطة أبوظبي تستعرض مبادراتها لنشر القراءة

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع وفد اللجنة العليا للقراءة التي تضم أعضاء من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي على جهود اللجنة التنفيذية للقراءة بشرطة أبوظبي، والتي استعرضت المبادرات والفعاليات التي ستنظمها في شهر القراءة وأوجه التعاون المشترك.

وتعرف الوفد إلى المكتبة الذكية التي تضم أحدث الأجهزة التكنولوجية وأهدافها في تحقيق تكامل العمل الحكومي، وتعزيز الشراكة وتبني مبادرات مشتركة على نحو يلبي رؤية الحكومة.

وأكد العميد ثاني بطي الشامسي، رئيس اللجنة الفنية للقراءة مدير إدارة التدريب، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز ثقافة القراءة لدى منتسبيها، بتبني المبادرات والفعاليات، وترسيخ الجهود في نشر الثقافة وفقاً لخطة معتمدة بمشاركة جميع الأطراف المعنية، ومتابعة تنفيذها ورفع تقارير دورية لمتخذي القرار.

وتوفر اللجنة جميع المقومات التي تخدم مؤلفي وكتاب القيادة إيماناً بأهمية دورهم في إثراء الثقافة المعرفية والفكرية، وخصوصاً في الجوانب الأمنية والشرطية.