«الشارقة الخيرية» تتفقد 450 مخيماً للروهينغا

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت جمعية الشارقة الخيرية زيارة تفقدية لمشاريعها الخيرية في بنغلاديش، برئاسة محمد حمدان الزري، مدير إدارة المشاريع والكفالات، وعضوية موظفي إدارة المشاريع عبد الغفار محمد، ومحمد إدريس، حيث تم خلالها تفقد 450 مخيماً للاجئي الروهينغا، و78 مسجداً و5 آبار وداراً للأيتام، ومجمعين إسلاميين، وتعتبر الجولة الأولى في زيارات الجمعية الخارجية في العام 2019.

وقال محمد حمدان الزري، مدير إدارة المشاريع والكفالات بالجمعية: إن الزيارة جاءت بهدف الوقوف على كفاءة عمل المشاريع المنفذة، وتلك التي ما زالت حيز التنفيذ، ومعرفة نسبة الإنجاز التي تحققت في الفترة الماضية. موضحاً أن الوفد وقف كذلك على حجم احتياجات المشاريع المنفذة منذ سنوات طويلة، ومعرفة حاجتها للصيانة والوقوف على ما إذا حدثت أعطال من عدمه.

وأشار إلى الاهتمام المتعاظم الذي تجده هذه المشاريع ورعايتها، ومدى الفائدة التي توفرها للمستفيدين منها، مبيناً أن المساجد التي تم تنفيذها في بنغلاديش تساهم في رفد المسلمين هناك بالعديد من الخدمات خلاف تأدية الواجبات والفرائض، حيث تُعد مراكز لتلقي العلوم الدينية والعامة، وإقامة الندوات الدينية والثقافية، وجعلها بحراً للحسنات وسكينة لكل مسلم، فضلاً عن زيارة للآبار التي نفذتها الجمعية في بنغلاديش، والتي ساعدت الكثير من المحتاجين في الحصول على أهم مقومات الحياة، والذين أبدوا سعادتهم بالرعاية الكريمة التي توليها إدارة الجمعية لمشاريعها في بنغلاديش.