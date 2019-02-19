«نسائية دبي» تنظم برنامجاً صحياً اجتماعياً لـ 35 من كبار المواطنين

المصدر: دبي - وام

نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي بالتعاون مع دار رعاية المسنين بالشارقة ضمن مبادرة «كبار المواطنين» برنامجا صحيا اجتماعيا تحت عنوان «رعاية واهتمام» لـ 35 مواطنا ومواطنة من كبار المواطنين بمقر دار رعاية المسنين بالشارقة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وترسيخا لنهج العطاء لجيل ساهم في مراحل بناء الوطن خلف القيادة الحكيمة.

وقالت عفراء الحاي مديرة مركز النهضة للاستشارات والتدريب بجمعية النهضة النسائية بدبي، إن قيادتنا الرشيدة حريصة على السير وفق نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وإن هذا الاهتمام الذي يبديه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لفئة كبار المواطنين يحتم علينا التركيز المضاعف على احتياجاتهم وأهم القضايا التي يواجهونها ويلزمنا توفير شتى الإمكانيات والمبادرات التوعوية التي توافق رؤية سموه، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة للكبار في المجتمع بما يعمل على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية والاجتماعية الموجهة إليهم.