ناعمة الشرهان: دعم القيادة الرشيدة للمرأة حقق التمكين الكامل لها

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أكدت ناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن دعم قيادتنا الرشيدة للمرأة جعلها تفوز بالانتخابات وتكسب ثقة أفراد المجتمع، والاستفادة من خبرتها وإنجازاتها التي سبق أن حققتها خلال مسيرتها في كافة القطاعات الحيوية بالدولة، مشيرة إلى أن حظوظ النساء أكثر حالياً للوصول لقبة المجلس الوطني، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من الدورة المقبلة، كخطوة ترسخ رؤية الدولة المستقبلية، وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية.

وأشارت خلال الملتقى البرلماني الأول الذي استضافه ونظمه مركز الغيل للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب في رأس الخيمة، بمناسبة ذكرى تأسيس المجلس الوطني الاتحادي، بحضور عدد كبير من الطلبة والطالبات، إلى أن الملتقى يساهم في توعية الشباب بدور المجلس الوطني الاتحادي، وعرضت الشرهان تجربتها في المجلس وتفاصيل حملتها الانتخابية.

وناقشت الشرهان مع الحضور، استراتيجية المجلس الوطني الاتحادي كنموذج للعمل البرلماني الذي يقدم أعضاءه كل ما هو أفضل لإسعاد شعب الإمارات، تنفيذاً لرؤية ودعم القيادة الرشيدة.