الشيخة فاطمة: الإمارات منحت المرأة الفرصة الكاملة لتنمية المجتمع

المصدر: أبوظبي - وام

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بقصر روضة الريف بعد ظهر أمس حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش.

ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بحسينة واجد في زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة، مثمنة العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين والروابط الطيبة بين شعبيهما الصديقين.

وأطلعت سموها، رئيسة وزراء بنجلاديش على ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من تقدم في كافة المجالات، وقالت سموها: «إن الدولة تمنحها الفرصة الكاملة لتقوم بدورها في تطوير وتنمية المجتمع وقد أثبتت قدرتها ونجاحها في المهام والمناصب التي تديرها».

وذكرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: «أن المرأة الإماراتية تتمتع بالمساواة الكاملة مع الرجل من حيث الحقوق والواجبات في كل ميادين العمل وأصبح لها شأن كبير، حيث تشغل نحو 66% من المناصب في الوظائف الحكومية وأكثر من 30% في القطاع الخاص وتعمل في مجال التجارة والاستثمار وتدير مشروعات تقدر قيمتها بنحو 40 مليار درهم».

ومن جانبها أشادت حسينة واجد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في مجال دعم المرأة وسعيها إلى أن تأخذ حقوقها كاملة في المجتمع.

وأبدت إعجابها بالتقدم الذي حققته المرأة الإماراتية بفضل دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لها حيث انعكس ذلك على السمعة الطيبة التي تتمتع بها دولة الإمارات على الصعيد الدولي.

وأشارت رئيسة وزراء بنجلاديش إلى حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية، حيث تقيم هذه الحملة مستشفيات وعيادات طبية تعالج مجاناً عشرات الآلاف من لاجئي الروهينغا الذين تستقبلهم بنجلاديش، وقالت: «إن بلادها تعتز بهذه المساعدات الإنسانية الإماراتية وتؤكد أنها تعبر عن صدق ووفاء قيادتها وشعبها للشعوب الأخرى».

وأقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مأدبة غداء تكريما لحسينة واجد، وحضر المأدبة واللقاء عدد من الشيخات والوزيرات وقيادات العمل النسائي في الدولة.