«إتش إن أيه» الصينية تدرس بيع حصتها في «إس آر تكنيكس»

المصدر: دبي - سيد صالح

تدرس مجموعة «إتش إن أيه» الصينية عدة خيارات بشأن حصتها المسيطرة في شركة «إس آر تكنيكس» السويسرية لصيانة الطائرات، التي تمتلك شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» حصة 20% فيها.

وبحسب ما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة داخل المجموعة، تتضمن هذه الخيارات بيع الحصة.

وذكرت «بلومبيرغ» أن المجموعة تبحث حالياً مع جهة استشارية خيار البيع، إلا أنها لم تتخذ قراراً نهائياً في هذا الشأن، وربما تعدل عن قرار التخلص من حصتها في «إس آر تكنيكس»، وتحتفظ بها.

وأفادت الوكالة بأن قيمة حصة «إتش إن أيه» المسيطرة في «إس آر تكنيكس» تتراوح بين 700 مليون دولار ومليار دولار.

وكانت «مبادلة» تمتلك «إس آر تكنيكس» بالكامل، وباعت 80% منها إلى «إتش إن أيه» في عام 2016 نظير مبلغ لم يُفصَح عن قيمته، فيما احتفظت «مبادلة» بنسبة الــ 20% المتبقية.

وتنشط «إتش إن أيه»، التي تعاني صعوبات مالية حالياً في عدة قطاعات، إلا أن قطاعي العقارات والطيران هما أبرز أنشطتها.