4 وكالات أنباء جديدة تنضم إلى «ميثاق التسامح»

المصدر: دبي - وام

أعلنت 4 وكالات أنباء عربية وأجنبية انضمامها إلى ميثاق وكالات الأنباء للتسامح الذي جاء بمبادرة من وكالة أنباء الإمارات «وام»

وتم توقيعه خلال أعمال القمة العالمية للحكومات التي اختتمت بدبي مؤخراً.

والوكالات الأربع هي «وكالة الأنباء الباكستانية واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي ووكالة اي اف اي الإسبانية والوكالة الوطنية العراقية للأنباء».

وقال محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات إنه عقب توقيع ميثاق وكالات الأنباء للتسامح في القمة العالمية للحكومات تواصلت معنا وكالات أنباء عدة ترغب في الانضمام إليه بهدف المشاركة في تعزيز المضامين الإعلامية عن التسامح في وسائل الإعلام العربية والدولية وتسليط الضوء على دورها في تحقيق قيم التعايش السلمي بين الشعوب.

ميثاق

وأضاف إن الباب مفتوح لمن يرغب في الانضمام إلى الميثاق الذي ينص على تبادل الأخبار المكتوبة والصور ومقاطع الفيديو وأي مواد صحفية أخرى متعلقة بموضوع التسامح بغض النظر عن موقع الأحداث.