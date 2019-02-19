الأكاديمية الدولية للطيران تضيف مروحية ذات محركين

المصدر: أبوظبي ــ وام

أعلنت الأكاديمية الدولية للطيران «إديك هورايزن» توسيع حصتها في السوق بإطلاق خدمات تدريبية جديدة باستخدام طائرات ذات محركين من نوع «بيل 429»، وذلك خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2019 الذي انطلقت فعالياته أول من أمس وتستمر حتى 21 فبراير الجاري في أبوظبي.

وأعرب حارب ثاني الظاهري الرئيس التنفيذي للأكاديمية الدولية للطيران «إديك هورايزن» عن سعادته بمواصلة شركته ريادتها في المنطقة كأول مؤسسة تدريب طيران توفر دورات تدريبية على طائرات متعددة المحركات والذي يعد جزءاً من مهمتها ورؤيتها بأن تكون المصدر الأول في المنطقة لتوفير برامج تدريبية فائقة الجودة في علوم الطيران عبر تقديم حلول تدريبية مبتكرة ترتقي إلى المستويات والمعايير العالمية التي تطلع عليها باستمرار وتتخذ منها كل ما يلزم لتطوير خدماتها التدريبية والاستشارية بما يتوافق مع متطلبات وحاجات العملاء والسوق.