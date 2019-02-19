«ميليكتريا» توقّع 4 اتفاقيات لتوسيع قاعدة منتجاتها

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت شركة ميليكتريا ميدل إيست للكابلات إحدى الشركات الأعضاء في مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، أمس، على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019»، أربع اتفاقيات مع شركات سعودية ويونانية وفنلندية بهدف توسيع قاعدة خدماتها ومنتجاتها ونطاق توزيعها في الأسواق المحلية والإقليمية.

فقد وقّع الرئيس التنفيذي للشركة تومي كاوكونين اتفاقية مع شركة إنتراكوم اليونانية لتوريد أجهزة التواصل الداخلي في العربات والسيارات والآليات العسكرية ضمن دارات الاتصال المغلقة.

وأوضح كاوكونين أن الشركة تمكنت أيضاً في اليوم الأول من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2109» من توقيع اتفاقية مع شركة ميكروبوليس الفنلندية لتوريد منظومة الإطفاء وحماية الأفراد الذاتية داخل العربات والسيارات العسكرية.

وقال سلطان عبد الله السماحي المدير العام لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية بالإنابة: نحن فخورون بهذا النشاط المشرف لشركة ميليكتريا إحدى أعضاء مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، ما يعكس مستوى خدماتها المتقدم ومنتجاتها المتطورة.