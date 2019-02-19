«الوطني للأرصاد» يقدّم خدماته لمطار الشارقة الدولي

وقّع الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، والدكتور عبدالله أحمد المندوس مدير المركز الوطني للأرصاد، على عقد لتقديم خدمات الأرصاد الجوية في مطار الشارقة الدولي وإدارة العمليات المرتبطة بها.

وينص العقد - الذي تم توقيعه بمقر دائرة الطيران المدني بالشارقة ويمتد لخمس سنوات قادمة - على تقديم خدمات أرصاد الطيران لمطار الشارقة الدولي، بما يتفق مع متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، ومتطلبات المنظمة العالمية للطيران المدني والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وأكد الشيخ خالد القاسمي، أن هذا العقد يعد خطوة أساسية للتعاون والتنسيق المشترك، والاستفادة القصوى من الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى المركز الوطني للأرصاد لتقديم خدمات أرصاد الطيران في دولة الإمارات، وللتأكيد على الثقة في مؤسساتنا الوطنية الواعدة.

من جانبه، قال الدكتور عبدالله المندوس: إن المركز الوطني للأرصاد يسعى للتأكيد على ما جاء في مرسوم إنشاء المركز بتوحيد مصدر معلومات الأرصاد، وبما يتفق وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، فيما يخص السعي لعقد الشراكات بين المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن توقيع العقد جاء ليؤكد على سعي المركز لتنفيذ الخطوات الواعية، والرؤية الاستراتيجية المستقبلية لحكومة الدولة الرشيدة، بالإضافة إلى توفير الخدمات اللازمة لدعم كافة المؤسسات.

وأوضح، أن توقيع هذا العقد يعد من الخطوات المهمة التي سوف تعود بالنفع على كل من الطرفين، والذي سوف ينعكس أثره بكل تأكيد على الخدمات المقدمة للمجتمع بشكل عام. الشارقة- وام