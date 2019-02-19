روبوت يحاكي حركات اليد للتخلص من العبوات الناسفة

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

عرضت شركة هاريس، ضمن الجناح الأمريكي، روبوت «تي 7»، المعني بمهام مدنية وعسكرية، في التخلص من المواد الخطرة وعمليات استخباراتية ومراقبة، والتخلص من الذخائر المتفجرة، والمساعدة في المهمات الخطرة. وصمم الروبوت بنظام سهل الاستخدام، يتضمن نظاماً ديناميكياً يحاكي الحركات الدقيقة لليد بكل تفاصيلها، كما يحمل الروبوت كاميرا عمودية، مع إمكانية تكبير الصورة، ويحمل أجهزة بث بجودة عالية، ما يسهم في تقييم الوضع، ويوفر القدرة اللازمة للمساعدة على التحرك في أجواء وتضاريس صعبة.

ويصل وزن الروبوت إلى 322 كليو غراماً، وتبلغ سرعته 4 أميال في الساعة، ويستطيع الصعود والانحدار لـ 40 درجة، ويعمل ضمن نطاق 500 قدم.