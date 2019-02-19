«مرور دبي» تناشد أولياء الأمور بتوعية الأبناء الالتزام بقوانين السير

قال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إنه يتوجب على أولياء الأمور متابعة سلوك أبنائهم الذين بحوزتهم مركبات مسجلة باسم ولي الأمر، داعياً إياهم إلى ضرورة فتح باب الحوار والجلوس مع أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر ارتكاب المخالفات المرورية بجميع أنواعها التي غالباً ما تؤدي إلى حوادث مرورية.

وأكد ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور للاستفادة من المبادرة التي أطلقتها شرطة دبي مؤخراً، والمعنية بتسوية المخالفات المرورية شريطة الالتزام بقانون السير والمرور، مشيراً إلى أن هناك أولياء أمور قاموا بتسجيل عدة مركبات على الملف المروري الخاص بهم، في حين أن المركبات يستخدمها الأبناء أو سائقون آخرون. وفي حال ارتكاب أي من تلك المركبات مخالفة مرورية يفقد صاحبها فرصة الاستفادة من المدة الباقية للمبادرة، وتبدأ الاستفادة من المبادرة من تاريخ ارتكاب المخالفة الجديدة.

كانت شرطة دبي أطلقت مؤخراً مبادرة تسوية المخالفات المرورية من خلال الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية التي تتيح للسائقين الذين تم تحرير مخالفات مرورية بحقهم بعدم دفع تلك المخالفات شريطة الالتزام بقانون السير والمرور وعدم ارتكاب أية مخالفة مرورية طوال العام بواقع (25%) كل ثلاثة أشهر. دبي - البيان

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