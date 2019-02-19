«نيابة دبي» تستضيف منتسبي جمعية الإمارات لمتلازمة داون

المصدر: دبي - البيان

نظمت النيابة العامة بدبي فعالية ترفيهية لأصحاب الهمم من منتسبي جمعية الإمارات لمتلازمة داون، في المخيم الشتوي للنيابة بحضور الدكتور المستشار محمد الحمادي المحامي العام، رئيس فريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم وأعضاء الفريق.

حيث بدأت الفعالية باستقبال أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من أصحاب الهمم مع أهاليهم وذويهم، ومن ثم دعتهم إلى مأدبة غداء، وتبادل الأحاديث الودية مع إدارة الجمعية وأهالي المنتسبين في ما يتعلق باحتياجاتهم وجوانب تعزيز دعمهم ودمجهم خصوصاً في عام التسامح، الذي يفتح الأبواب للجميع لنشر قيم السلام والتعايش، من خلال محاربة ونبذ التنمر ولغة الازدراء والكراهية، التي قد تمارس مع فئة ذوي الهمم. واستمتع منتسبو متلازمة داون بأجواء المخيم الشتوي .