ورشة تدريبية عن «رحلة البلاغات» في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، ورشة تدريبية بعنوان: (البلاغ والحدث)، بحضور ممثلي الإدارات العامة ومراكز الشرطة، لدراسة زمن البلاغ وزمن الاستجابة، لإدارة موقع الحادث، حيث تم تقديم شرح وافٍ، عن كيفية سير آلية عمل النظام المعمول به، وكيفية ترتيب الإجراءات المطلوبة، كما تم التطرق إلى رحلة تقديم البلاغ من تاريخ استلام البلاغ وحتى الانتهاء منه.

وأوضح العميد الدّكتور عبد الله عبد الرّحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، أن تعليمات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ركزت على ضرورة إتاحة الفرصة أمام الجميع للتعرف إلى الأساليب العلمية، التي تخدم بشكل مباشر وعملي، أداء العمل في تحقيق الأهداف الخاصة، المساندة في تحقيق الأهداف العامة لاستراتيجية القيادة.

وأكَّد أن الدورة تأتي انطلاقاً من حرص المركز على تقديم أفضل الخدمات، وتطوير كفاءات العاملين.

وأوضح العميد الدّكتور عبد الله عبد الرّحمن يوسف بن سلطان أنَّ الهدف من تنظيم هذه الورش هو بيان عمليات التّحديث والتّطوير، والعمل على نقل الأفكار التطويرية من خلال ورش علمية، هدفها تعميم الاستفادة من التطبيقات العملية .