«توام» يحتفل باليوم العالمي لسرطان الأطفال

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

احتفل مستشفى توام بالاشتراك مع «جونز هوبكنز» الطبية، والذي يعد مركز الأورام الوطني الرئيسي في الدولة باليوم العالمي لسرطان الأطفال.

وذلك تحت شعار «لا مزيد من الألم ولا مزيد من الخسارة»، حيث أضفى الطاقم المنظم للحفل أجواء من البهجة والسرور والذي يعد جانباً من الدعم المعنوي المقدم للأطفال، إذ يعتبر العلاج المعنوي لمرضى السرطان مهماً ومكملاً للعلاج الطبي. ويحرص «توام» في شهر فبراير من كل عام على الاحتفال بيوم الطفل العالمي للسرطان من أجل إظهار قوة وشجاعة الأطفال المصابين بالسرطان وعائلاتهم. في مقابل تأكيد إدارة «جونز هوبكنز» الطبية على التوافق التام مع أهداف منظمة الصحة العالمية لمكافحة سرطان الأطفال لجعل معالجة سرطان الأطفال أولوية وطنية وعالمية .