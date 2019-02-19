اختتام ملتقى تعزيز التحسين المستمر في مدارس الشارقة الخاصة

المصدر: الشارقة - البيان

اختتم الملتقى الثاني لتعزيز ثقافة التحسين المستمر في مدارس الشارقة الخاصة، الذي عقدته هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالتعاون مع المجلس الأسترالي للبحوث التربوية، واستمر لمدة 5 أيام في فندق شيراتون الشارقة.

شهد الملتقى حضور الدكتور عمرو عبد الحميد المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الشارقة لشؤون التعليم العالي، والدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعلي الحوسني مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وحشد كبير من مديري ومديرات المدارس الخاصة.

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي في كلمتها الافتتاحية حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم وتوفير البيئة التعليمية الملائمة لجميع العاملين في الميدان التربوي ولأبنائه الطلبة، ما يشكل دافعاً للجميع للتركيز على تفعيل استراتيجيات التعلم الفاعل وتنمية مهارات التفكير العليا .

وتوجّهت الدكتورة الهاشمي بالشكر والتقدير للقيادات المدرسية على اهتمامهم بتجويد المنظومة التعليمية وعلى تقديرهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم، مؤكدة أهمية تبادل الأفكار والخبرات بين المدارس في إطار تكاملي مع الجميع، والذي نعوّل عليه لتخريج أجيال تنتظر منهم الدولة دوراً فاعلاً يسهمون من خلاله في البناء والتطور في كل المجالات الحياتية.