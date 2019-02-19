مختبرات «التغير المناخي » تحصل على اعتماد الجودة

المصدر: دبي ـ البيان

حصلت المختبرات الوطنية التابعة لوزارة التغير المناخي والبيئة على اعتماد دولي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لخدماتها في مجال التحاليل الكيميائية والبيولوجية والبيطرية وفقاً للإصدار الجديد من نظام الجودة ISO/‏IEC 17025 -2017 والذي تنظمه هيئة اعتماد خدمات المختبرات في بريطانيا (يوكاس).

ويغطي الإصدار الجديد لنظام الجودة (يوكاس) التحديثات والتطورات في تقنيات تكنولوجيا المعلومات، كما يأخذ في الاعتبار أحدث إصدار من مواصفة الجودة ISO 9001، وتعديل الإرشادات التوجيهية القياسية بإضافة إرشادات مبنية على الأداء، وضمان مزيد من المرونة فيما يتعلق بالعمليات والإجراءات والمعلومات الموثقة والمسؤوليات التنظيمية، كما يغطي الاعتماد الجديد استخدام أجهزة الكمبيوتر والسجلات الإلكترونية والتقارير الإلكترونية.

وقال المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي: «إن فرق عمل المختبرات الوطنية تمكنت خلال الفترة الماضية من تطوير وتحديث كفاءة الأداء والجودة والتميز في منظومة عملها، وقد استوفت كافة متطلبات الإصدار الجديد لـ(يوكاس) وحصلت على الاعتماد عقب زيارة ميدانية لمدققي الهيئة».

مشيرا إلى أن الحصول على الاعتماد الجديد يمثل نقلة قوية في جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته. وأوضح أن المختبرات الوطنية في كل من الشارقة ومدينة العين قد أنجزت جميع متطلبات الاعتماد وفق مواصفة الايزو «المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات المعايرة والاختبار».

وذلك في مجال تحليل المواد الغذائية والفحوصات البيطرية والصحة النباتية وفحوصات التربة والمياه والأسمدة وجودة المبيد، ما عزز قدرتها على مواكبة التطوير والتحسين المستمر للمختبرات سواء من ناحية الأجهزة أو الكوادر البشرية وانعكس إيجابياً في ارتفاع نسبة الإقبال على خدمات المختبرات الوطنية للوزارة.