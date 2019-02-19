جمعية المهندسين تبحث التعاون مع بلدية أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

بحث المهندس محمد محمود مشروم رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين بالإمارات مع خلفان سلطان النعيمي المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن ببلدية أبوظبي فتح قنوات التعاون مع مختلف الجهات بالدولة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار بحث سبل التعاون مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات ببلدية أبوظبي وما يمكن القيام به في سبيل الارتقاء بأداء مهندسي الدائرة خاصة وقال المهندس سليمان الهاجري، الأمين العام لجمعية المهندسين بالإمارات، إن الجمعية على تواصل مستمر مع مختلف الدوائر والهيئات بشأن الارتقاء بالقطاع الهندسي سعياً لتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها صقل مهارات المهندسين.

من جانبه ثمن المهندس خلفان سلطان النعيمي جهود القائمين على جمعية المهندسين ودورها كونها حلقة وصل بين المهندسين والدوائر المنتسبين إليها .