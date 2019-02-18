رؤساء تحرير الصحف المحلية يعقدون اجتماعاً تنسيقياً بمقر جريدة الخليج

المصدر: وام

عقد رؤساء تحرير الصحف المحلية في الدولة اجتماعاً تنسيقياً في مقر جريدة الخليج بالشارقة تم خلاله بحث الدور المهم الذي تضطلع به وسائل الإعلام المحلية خلال "عام التسامح" ومناقشة عدد من المقترحات التي تدعم هذه المبادرة الوطنية الهامة.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين مختلف الصحف المحلية والاستفادة من التجارب المختلفة لها بما يعزز دور الإعلام الوطني في تسليط الضوء على الإنجازات الملموسة للدولة في مختلف المجالات وإبراز مكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع .. محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات " وام " وخالد عبدالله تريم رئيس مجلس إدارة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر رئيس تحرير جريدة "الخليج" ومحمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة الرؤية ومنى بوسمرة رئيس تحرير جريدة البيان وحمد الكعبي رئيس تحرير جريدة الاتحاد و رائد برقاوي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الخليج وعبدالحميد أحمد رئيس تحرير صحيفة الجلف نيوز وسامي الريامي رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم ومصطفى الزرعوني مدير تحرير صحيفة خليج تايمز و محمود حسونة مدير تحرير جريدة الخليج ومينا العريبي رئيس تحرير صحيفة "ذَا ناشونال" ومحمد المزعل مدير تحرير جريدة "جلف نيوز" وعبدالله عبدالكريم مدير التغطية الإعلامية في وكالة أنباء الإمارات " وام ".