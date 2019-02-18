برنامج قيادات حكومة الإمارات يزور «أكاديمية جنرال إلكتريك» في نيويورك

المصدر: دبي - البيان

نظم «برنامج قيادات حكومة الإمارات» في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، جولة معرفية لمجموعة من خريجي ومنتسبي البرنامج بفئاته المختلفة، لأكاديمية جنرال إلكتريك لإعداد القادة في كروتونفيل بنيويورك، بهدف تعزيز قدراتهم في استشراف التوجّهات المستقبلية في مجال مهارات القيادة وفنون ممارساتها من خلال تعريفهم بأنجح التجارب العالمية.

وشملت الجولة المعرفية التي نظّمها البرنامج بالتعاون مع شركة جنرال إلكتريك، زيارة للأكاديمية للتعرف على الأساليب العالمية المتقدمة التي تنتهجها الأكاديمية في تأهيل القيادات وتطوير قدراتها وتمكينها بأحدث المهارات وأفضل الممارسات، وجاءت في إطار الجهود لإثراء معارف منتسبي وخريجي البرنامج وتطوير مهاراتهم القيادية، ما يدعم جهود تحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071» للوصول إلى أفضل حكومة، وأفضل اقتصاد، وأفضل تعليم، وأسعد مجتمع في العالم.

حلول استباقية

وأكد الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام لقطاع القيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن توفير أفضل أدوات ومنهجيات التدريب والتطوير الذاتي لمنتسبي وخريجي البرنامج، يمثل أساساً لتوجهات حكومة الإمارات في إعداد جيل من القيادات الوطنية ذات المهارات والسمات المتميزة على أسس عملية وعلمية وتوظيفها بفعالية في الجهات التي يعملون فيها، ليسهموا من خلال مواقعهم في تطوير العمل الحكومي للارتقاء بجودة حياة المجتمع وتعزيز ريادة الإمارات على المستوى العالمي.

وشدد النقبي على أهمية الشراكات مع المؤسسات والشركات العالمية الرائدة لإكساب المنتسبين مهارات متنوعة تعزز قدراتهم الاستشرافية ووضع الحلول الاستباقية للتحديات والتعامل مع المتغيرات المتسارعة، مشيراً إلى أن التعاون بين البرنامج و«جنرال إلكتريك» يصب في تحقيق هذا الهدف من خلال التعرف على تجارب الشركة الملهمة والمبتكرة، وأن البرنامج سيواصل جهوده لترسيخ مبادئ التعلم المستمر وبناء قدرات الكوادر الوطنية.

وتعرّف المشاركون في الجولة على التجربة الريادية لشركة جنرال إلكتريك في تأهيل القيادات، من خلال أنشطة تدريبية ركّزت على أحدث التوجهات في عالم اليوم، وفي مقدمتها إدارة الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، والقيادة في عالم متغير، واستشراف المستقبل، ومهارات التقديم والسرد القصصي، والابتكار والتفكير التصميمي، وإدارة الثقافة المؤسسية، إضافةً إلى مناقشة أسلوب البرمجة للمستقبل الذي تنتهجه جنرال إلكتريك في تطوير المهارات القيادية.

وأثنى منتسبو وخريجو البرنامج من الجهات الحكومية والخاصة الذين شاركوا في الجولة المعرفية على التنوّع الكبير لمحاورها، وأكدوا استفادتهم بشكل كبير من التجارب التي تعرفوا عليها خلال زيارتهم لأكاديمية جنرال إلكتريك لإعداد القادة في نيويورك.

نافذة معرفية

وقال عادل الأميري الموظف في البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة بنيويورك، «إن البرنامج أتاح له الفرصة لبناء شبكة علاقات مع زملائه من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، الأمر الذي سيسهل عملية التواصل في المستقبل، ومن جهتها، قالت فرح الفرض الموظفة في الهيئة العامة للطيران المدني، إن الرحلة مثلت فرصة مهمة لها للتعرف بشكل معمق على تجربة جنرال إلكتريك وتطبيقاتها التي استفادوا منها في تطوير رؤيتهم لمختلف جوانب العمل، وأن مثل هذه الجولة تعد نافذة معرفية للمشاركين توسع مداركهم وتعزز وعيهم وفهمهم للتوجهات العالمية في العمل المؤسسي .

وعرض محور»السرد القصصي، خبرات من العمل في المتحف«، المستلهم من تجربة متحف ميتروبوليتان في نيويورك؛ أحد أهم معالم الجذب السياحي، ملخصاً لمواد تدريبية لثلاثة أشهر من التدريب العملي داخل المتحف، تم تقديمها إلى المنتسبين في 4 ساعات مكثقة، تعلموا خلالها فن توظيف السرد القصصي في إيصال المعلومات الضرورية لفئات الجمهور المستهدف، وقدم محور التحول الرقمي لمنتسبي البرنامج تجربة غنية في عالم التقنية الرقمية والبرمجة .