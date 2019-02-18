محمد بن راشد وسعود المعلا يعزّيان في وفاة علي الكتبي

المصدر: دبي - وام

قدَّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة المرحوم علي سعيد الملعاي الكتبي.

وقدم سموه خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة العوير في دبي مساء أمس صادق عزائه ومواساته إلى أبناء وذوي المرحوم، راجياً الله عزو وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وإلى ذلك قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله علي سعيد الملعاي الكتبي.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة العوير في دبي عن خالص تعازيه ومواساته لأخوة وأبناء وأسرة الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. رافق سموه، الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، وراشد محمد أحمد، مدير التشريفات بالديوان الأميري في أم القيوين.