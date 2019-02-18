«طرق دبي» تنجز خدمات كبار المواطنين وأصحاب الهمم عبر «واتساب»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مبادرة التقديم على طلب خدمة عن طريق «الواتساب»، مخصصة للمواطنين وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم هاتين الفئتين عبر توفير أفضل السبل لتحقيق راحتهم وإسعادهم.

وقال أحمد محبوب، مدير الإدارة التنفيذي لإسعاد المتعاملين بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، إنه بإمكان المتعاملين المستهدفين من الخدمة من المواطنين وكِبار المواطنين وأصحاب الهمم، التقديم على طلب الخدمة عبر مركز الاتصال 8009090 بعدها يتم إخطار المتعامل بتصوير المستندات المطلوبة وإرسالها عن طريق «الواتساب» على الرقم 0564146777، وعند إنجاز الخدمة يتم إرسالها للمتعامل عبر شركة التوصيل المعتمدة لدى الهيئة.

وأضاف أن الخدمات المعنية بـ«الواتساب» مجانية وتشمل طلب تصريح مواقف لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وبطاقات نول الشخصية لأصحاب الهمم، إضافة إلى خدمة تصريح موقفي إماراتي «والتي يحق بموجبها للمواطنين الحصول على تصريح مجاني لاستخدام المواقف العامة المتوفرة بمناطق التحكم في محيط منازلهم»، وخدمة تصريح خيم الأفراح، وترقيم المنازل .