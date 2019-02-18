إطلاق الدورة 2 لـمؤتمر الحوكمة المؤسسية الأربعاء المقبل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن إطلاق الدورة الثانية لمؤتمر الحوكمة المؤسسية 2019 تحت شعار «التوازن بين الجنسين»، والذي سيعقد الأربعاء المقبل في فندق إنتركونتيننتال دبي، وسيركز المؤتمر في دورته الجديدة على تعزيز المشاركة المجتمعية حول قضايا التوازن بين الجنسين والعمل على سد هذه الفجوة من خلال أفكار مبتكرة وحلول فعالة تؤدي إلى تحقيق التغير الإيجابي المنشود.

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: إن تنظيم المؤتمر يأتي بهدف تبادل الأفكار والخبرات والتعريف بإدارة الحوكمة وأهميتها في العمل المؤسسي، موضحاً أن المساواة بين المرأة والرجل هي المحور الذي يقوم عليه المؤتمر.

وأضاف اللواء المري: إن ما حققه المؤتمر من نجاح في السنة الماضية، والتفاعل الإيجابي الواسع له، يجعلنا نحرص على مواصلة تنظيم مثل هذه المؤتمرات كل عام، مشيراً إلى أن الحضور الواسع الذي حصده المؤتمر في العام الماضي من داخل الدولة وخارجها هو ما يؤكد أهميته والمكانة التي يحظى بها من قبل مؤسسات القطاع الحكومي والخاص في الدول المختلفة، مضيفاً إن الحضور المتوقع للمؤتمر في هذا العام يفوق 500 شخص .