«الوطني للأرصاد» يتوقع سقوط أمطار غداً مع استمرار الطقس الغائم

المصدر: دبي - البيان

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس «الثلاثاء» غائماً جزئياً إلى غائم في المساء على بعض المناطق خاصة شمال وشرق الدولة ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة، بينما تنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية. كما توقع المركز استمرار الطقس الغائم إلى غائم جزئي اليوم الاثنين مع استمرار الرياح النشطة والقوية على البحر قد تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة، وتكون مثيرة للغبار على اليابسة كما تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج في الخليج العربي.

وسقطت أمطار متوسطة على مدينة محمد بن زايد وسويحان والعجبان وغزيرة في الجميرا بدبي والشهامة في أبو ظبي وخفيفة على مدينة زايد في منطقة الظفرة وكانت مختلفة الشدة على مناطق متفرقة في العين منها المقام والخزنة والفوعة والفقع والهير وكانت خفيفة على سيح المهب ومتوسطة على مسافي بالفجيرة، كما سقطت أمطار غزيرة مع برد في الروية بدبي وكانت متوسطة في أم القيوين وغزيرة في شعم برأس الخيمة وحتا بدبي.

وحذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، قائدي المركبات على الطرق الرئيسية والداخلية بأخذ الحيطة والحذر خلال فترة هطول الأمطار والانتباه للطريق، وذلك مع انتشار الدوريات المرورية على مختلف مناطق الإمارة.

وأوضح خليفة المهيري، رئيس جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك، أن حركة رحلات الصيد البحرية اليومية لم تتأثر في موانئ الإمارة بالرياح والأمطار.

كما شهدت مناطق الفجيرة هطول أمطار غزيرة، جرت على اثرها السيول في المنحدرات الجبلية وتجمعت المياه في الأماكن المنخفضة، ووجدت دوريات الشرطة على الطرق الرئيسية بالإمارة لمراقبة عملية سير المركبات وتنظيم عبورها.

وأكدت بلدية أم القيوين استعدادها لتشكيل فرق عمل من عدة دوريات في مختلف طرق الإمارة والأحياء السكنية لشفط المياه من أمام الدوارات وساحات المدارس في حال تراكمها وهطول الأمطار بغزارة، وذلك من خلال تجهيز مكائن الشفط والتناكر وعمال الدائرة.