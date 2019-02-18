خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يعزون السيسي في ضحايا هجوم سيناء الإرهابي

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية شمال سيناء، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين من رجال الأمن. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وإلى ذلك بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، كل على حدة، برقيات تعزية إلى عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعربوا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في ضحايا الهجوم الإرهابي.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.