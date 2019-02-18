تقييم مشاركات مسابقة أجمل حديقة في الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

بدأت بلدية مدينة الشارقة بتقييم الحدائق المنزلية والمدرسية المشاركة في مسابقة أجمل حدائق بدورتها الـ16 والتي تأتي هذا العام تحت شعار «حديقتي إشراقتي»، والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في إثراء الجوانب الجمالية والحضارية لمدينة الشارقة، وبسط الرقعة الخضراء في كل أنحاء المدينة، لما تشكله الحدائق أيضاً من متنفس يسهم في نشر السعادة والإشراقة في الأسرة وما لها من دور إيجابي كبير في كل منزل ومدرسة وحيّ.

بيوت خضراء

وأوضح ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن المسابقة تأتي تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وجه بجعل بيوت الشارقة خضراء، وفي إطار حرص البلدية على إشراك قطاعات المجتمع في جهود التخضير وبسط الرقعة الخضراء، وهو ما يسهم في زيادة المسطحات الخضراء ويتوافق مع رؤية الإمارة، لافتاً إلى أن المسابقة أسهمت خلال دوراتها السابقة في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة ومردود إيجابي كبير للإمارة، من حيث زيادة المساحات الخضراء، والحد من التلوث الجوي والغبار والأتربة في أماكن إقامة الحدائق والبيوت المحيطة بها، وخفض درجات الحرارة في محيط تلك الحدائق .